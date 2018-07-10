Правоохранительные органы пресекли во вторник, 10 июля, проведение несанкционированной акции протеста в городе Гянджа в поддержку Юниса Сафарова, организовавшего покушение на главу Исполнительной власти Гянджи Эльмара Велиева

Как сообщили Minval.az в правоохранительных органах, «группа приблизительно из 200 человек с целью нарушения стабильности, создания беспорядков попыталась провести незаконную акцию».

«В результате осуществленных сотрудниками полиции решительных мер акция была пресечена. Задержаны около 30 участников беспорядков. Двое сотрудников полиции получили серьезные травмы. Порядок в Гяндже восстановлен, правоохранительные органы полностью контролируют ситуацию», — говорится в сообщении.

Minval.az