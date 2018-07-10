В схему некоторых автобусных маршрутов внесены изменения.

С ночи с 10 по 11 июля движение транспортных средств в связи с обновлением асфальтобетонного покрытия части Украинского круга будет ограничено. Будут внесены временные изменения в схему движения автобусов №21, 44, 60, 62, 132, 104 и 183.

Как сообщили АПА в Бакинском Транспортном Агентстве, согласно изменениям, автобусы №21, 44, 60, 132 и 183 будут двигаться по маршруту проспект Гянджа – ул. Худу Мамедова, а автобусы №62 и 104 – улица М.Хади-улица Сараево-улица Тельнова-Неапольский круг.

Просим пассажиров учитывать временные трудности.

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