«Азербайджано-турецкое единство, дружба вносят большой вклад в региональную стабильность. Уверен, что усилиями Азербайджана и Турции в регионе установится мир», — заявил Ильхам Алиев в ходе совместного брифинга с турецким коллегой Р.Т.Эрдоганом в Баку.

Он подчеркнул, что стороны успешно сотрудничают в сфере обороны.

«Турция обладает сильным военным потенциалом. Ее армия в одном ряду с сильнейшими армиями мира. Мы успешно продолжаем военное сотрудничество. Азербайджан закупает большое количество военной техники у Турции. На прошедшем в прошлом месяце военном параде часть этой техники была продемонстрирована», — добавил он.

И.Алиев также отметил, что в текущем году Азербайджан и Турция проведут 7 военных учений, 3 из которых уже состоялись.

Minval.az