«Турецко-азербайджанская дружба и братство нерушимы и вечны. Этот визит еще раз демонстрирует наше единство».

Как сообщает АПА, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на пресс-конференции, проведенной после встречи в расширенном составе с находящимся с визитом в Баку президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Глава государства отметил, что на последних выборах в Турции народ показал свое доверие к Р.Т.Эрдогану: «Под вашим лидерством Турция прошла славный путь, превратилась в силу и завоевала авторитет в мире. Турция занимает передовое место по экономическому развитию. Под вашим руководством в Турции установилась стабильность. Успехи Турции радуют азербайджанский народ. Наши личные дружеские отношения тесно связывают обе страны. Сегодня связи между Турцией и Азербайджаном находятся на самом высоком уровне. Мы поддерживаем друг друга и в международном сообществе».

Ильхам Алиев сказал, что турецкие компании вложили в Азербайджан более 12 миллиардов долларов: «В прошлом месяце мы участвовали в церемонии открытия TANAP в Эскишехир. Основа проекта TANAP была заложена подписанным в Стамбуле в 2012 году соглашением. Успешно завершается реализация проекта Южного газового коридора. Завершение проекта TANAP — большой шаг в этом направлении. Турция и Азербайджан реконструируют евразийскую энергетическую карту. Наши совместные проекты имеют большое значение не только для региона, но и для Евразии, они вносят большой вклад в региональную стабильность. Уверен, что совместными усилиями Турции и Азербайджана в регионе воцарится мир».

Minval.az