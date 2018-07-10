Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон «О политических партиях».

Как сообщает Report, согласно документу, в статью 4 закона добавлена шестая часть следующего содержания: «Создание и деятельность политических партий в Вооруженных силах Азербайджанской Республики запрещены».

Minval.az