Как сообщает Report, согласно документу, в статью 4 закона добавлена шестая часть следующего содержания: «Создание и деятельность политических партий в Вооруженных силах Азербайджанской Республики запрещены».
Дата: 2018/07/10 17:10
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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