Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу обвиняемых в мошенничестве и попытке убийства председателя ЗАО «Азербайджанское телерадиовещание» Арифа Алышанова – Шуджаята Акперова, Гочали Джабиева, Зохраба Ширинова и Акшина Гусейнова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева выступил государственный обвинитель.

Прокурор в своем выступлении попросил приговорить Ш.Акперова к 18 годам, Г.Джабиева — 16 годам, З.Ширинова — 17 годам и А.Гусейнова к 6 годам лишения свободы.

Государственный обвинитель также потребовал конфискации некоторого имущества, зарегистрированного на имя Ш.Акперова, его бывшей жены и дочери для направления средств на выплату ущерба, нанесенного А.Алышанову.

Затем выступили потерпевшие племянник А.Алышанова Даянат Джафаров и Гаджи Бабаев. Они выразили удовлетворение выступлением прокурора.

Адвокат А.Алышанова Заур Аббасов в своем выступлении отметил, что обвиняемые не сожалеют о содеянном. Он подчеркнул, что обвиняемые выкрикивали в адрес А.Алышанова непристойные выражения: «Ариф Алышанов имеет на них жалобу. Поэтому мы согласны с наказанием, которое попросил прокурор. Однако, Ариф Алышанов не имеет жалобы к Акшину. Мы хотим, чтобы ему дали более легкое наказание».

Очередное заседание суда назначено на 13 июля.

Отметим, что согласно обвинительному акту, с июля 2013 года по январь 2017 года Ш.Акперов намеревался присвоить в Баку и Шемахе чужое имущество в особо крупных размерах путем обмана, незаконно хранил оружие и боеприпасы, а также в целях прикрыть иные свои преступления, в составе организованной бандитской группировки предпринял очередные попытки осуществить заказные покушения на жизнь двух и более лиц. Он также обвиняется в присвоении имущества А.Алышанова на сумму 4 млн 641 тыс. 696 манатов.

Согласно материалам уголовного дела, Ш.Акперов и его подельники – Гочали Джабиев, Зохраб Ширинов и Акшин Гусейнов намеревались убить А.Алышанова, за это предводитель преступной шайки обещал своим подельникам 600 тыс. манатов.

Сотрудники правоохранительных органов задержали Ш.Акперова, Г.Джабиева, А.Гусейнова и З.Ширинова.

По решению суда, указанные лица были арестованы.

Ш.Акперов обвиняется по статьям 29,120.2.1, 29,120.2.5, 29,120.2.6, 29,120.2.7, 29,120.2.10, 228.3 УК Азербайджана.

В отношении остальных предъявлены обвинения по статьям 29,120.2.1, 29,120.2.5, 29,120.2.6, 29,120.2.7, 29,120.2.10, 228.3 УК Азербайджана.

Minval.az