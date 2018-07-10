Президент Турции Реджеб Тайип Эрдоган прибыл во вторник, 10 июля, с визитом в Баку.

В рамках визита в Баку Р.Т.Эрдоган проведет переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев его встречали первый вице-премьер Азербайджана Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов, посол Азербайджана в Анкаре Хазар Ибрагим, посол Турции в Баку Эркан Эзорал и другие официальные лица.

Это первый зарубежный визит Р.Т.Эрдогана после переизбрания президентом Турции.

Minval.az