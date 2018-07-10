«За государственный счет построены паркинги, но они пустуют. Рядом с паркингами незаконно припаркованы автомобили, и никто не спрашивает у их владельцев: почему ты припарковал машину здесь – напротив паркинга? Потому что парковать машину в паркинге или неудобно, или человек не хочет платить. Возможно, он незаконно паркует здесь машину за меньшую плату. Как в таком случае мы можем регулировать городской транспорт?!».

Об этом сказал президент Ильхам Алиев на расширенном заседании правительства, посвященного социально-экономического развития Азербайджана в первом полугодии 2018 года.

Президент отметил, что в стране на месте стоянки строят здания.

«У меня есть эти фото. Я провел совещание, дал строгое поручение и высказал серьезные замечания. Исполнительные власти районов захватывают место стоянки, огораживают его, продают это место и, можно сказать, парализуют городской транспорт. Чиновники, допустившие эти ошибки, уволены. Но я говорю, что городской транспорт должен быть удобным для всех нас. Правила градостроительства должны быть установлены так, чтобы они не чинили препятствий городскому транспорту, напротив, помогали в этом деле.

Население Азербайджана растет, Баку становится больше. В отличие от соседних стран наше население в период независимости увеличилось с 7 миллионов до 10 миллионов человек. Как мы должны действовать в будущем в связи с этим ростом? Мы не хотим оказаться в положении крупных мегаполисов, где люди часами страдают в пробках. Мы открываем здесь новые артерии, новые дороги. А какой-то бессовестный чиновник ради денег продает это место, и там незаконно строят здание. А потом государство должно выделить крупные средства, компенсацию для сноса данного здания, чтобы тот, что незаконно его построил, покинул это место, и дорога открылась. Поэтому даю очень строгое поручение: пусть государственные органы сделают вывод», — возмутился глава государства.

Minval.az