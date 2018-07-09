В отношении группы лиц приняты меры за незаконные призывы в социальных сетях в связи со сбоем в подаче электроэнергии и покушением на главу ИВ Гянджи.

Как сообщили АПА в МВД, в отношении 10 человек избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 30 дней.

Задержаны следующие лица: житель города Баку Гурбанов Рабиль Салвар оглу (1981 г.р.), житель города Хырдалан Ферази Яшар Ибрагим оглу (1959 г.р.), житель села Ашагы Айыблы Товузского района Алиев Эльхан Рустам оглу (1982 г.р.), житель Сальянского района Мехдиев Агиль Селамет оглу (1985 г.р.), житель города Баку Рагимов Али Шахбала оглу (1992 г.р.), житель Тертерского района Джамалов Рашад Шамиль оглу (1990 г.р.), житель села Джягиран Лянкяранского района Шыхалиев Эльсевян Акиф оглу (1991 г.р.), житель города Сумгаит Гулиев Ильгар Хумай оглу (1980 г.р.), житель города Джалилабад Садыгов Афган Гатамхан оглу (1976 г.р.), житель города Сумгаит Алиев Руфат Ягуб оглу (1986 г.р.).

В отношении жителя города Балакен Ширинова Илькнура Адиль оглу (1991 г.р.) избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 25 дней, жителя села Гахраманлы Бардинского района Керимова Сади Гусейн оглу (1983 г.р.) – 20 дней, жителя города Хырдалан Гусейнли Бабека Гумбат оглу (1992 г.р.) – 10 дней, жителя города Нефтчала Гашимова Афига Мирзахан оглу (1981 г.р.) – 10 дней.

Возбуждено уголовное дело в отношении жителя села Еникенд Сальянского района Сафарсоя Рзы Али оглу (1976 г.р.), жителя города Баку Гасымова Сабухи Хафиз оглу (1996 г.р.).

Житель села Гаджигадирли Агсуинского района Балаев Махир Адам оглу (1981 г.р.) задержан за преступление, совершенное через день после незаконного вызова.

Житель села Кенгерли Агдамского района Гасанов Бахрам Гусейн оглу (1987 г.р.) и житель села Отузикиляр Бардинского района Рагимов Орхан Орудж оглу (1993 г.р.) оштрафованы в административном порядке. Жителю села Мыхлыговаг Габалинского района Байрамлы Самеду Эльмин оглу (1998 г.р.) сделано предупреждение.

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