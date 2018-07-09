В марте 2018 года SOCAR привлекла краткосрочные и долгосрочные кредиты от министерства финансов Азербайджана на суммы 102 млн манатов ($60 млн) и 98 млн манатов ($57 млн) соответственно.

Как сообщает АПА, об этом говорится в финансовых отчетах SOCAR по итогам аудита.

За истекший период 2018 года SOCAR привлекла краткосрочные и долгосрочные кредиты от нескольких грузинских местных банков в размере 156 млн манатов (239 млн лари) и 16 млн манатов (24 млн лари) соответственно.

В текущем году SOCAR привлекла кредиты на сумму 419 млн манатов.

Согласно отчету, с начала 2018 года выплаты SOCAR по непогашенным кредитам ряду международных и местных банков составили 417 млн манатов ($245 млн), 6 млн манатов (3 млн евро) и 187 млн манатов (271 млн лари), и еще 65 млн манатов ($38 млн) было выплачено Госнефтефонду Азербайджана.

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