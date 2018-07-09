Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 10 июля.

Согласно сообщению Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет солнечно. Прогнозируется северо-восточный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 24-27, днем 33-37 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 25-27, днем 34-36 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы — 757 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-70%, днем 40-50%.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 26-27 градусов тепла, на южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) 27-28 градусов тепла. Такая температура воды благоприятна для купания на пляжах. Ожидается северо-восточный ветер.

Завтра в районах Азербайджана пройдет без осадков. Будет преобладать восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 22-26, днем 36-41 градус тепла, в горах ночью ожидается 15-20, днем 27-32 градуса тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, преобладание 10 июля на Абшеронском полуострове слабых ветров, застойная погода в отдельные часы и вызываемый жарой дискомфорт будут неблагоприятны для метеочувствительных людей.

Minval.az