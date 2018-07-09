Как сообщает пресс-служба МИД Азербайджана, министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов – Российская Федерация, Стефан Висконти – Франция и Эндрю Шофер – США) встретятся в 11 июля 2018 г. в Брюсселе. Во встрече также будет участвовать личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик.

На встрече будет обсуждаться переговорный процесс по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Minval.az