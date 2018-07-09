Адвокат совершившего покушение на главу ИВ Гянджи Эльмара Велиева Юниса Сафарова рассказал о состоянии своего подзащитного.

«Сообщение о смерти Юниса — неправда, он чувствует себя хорошо, пресса преувеличила сообщение о его избиении. Мы встретились с ним 4 июля, и он не вел себя, как обычно ведет себя человек, подвергшийся пыткам. Со мной Юнис говорил нормально. Я осмотрел все его тело за исключением травм на лице, у него не было обнаружено никаких других повреждений. При каждой нашей встрече я интересуюсь – били его или нет, пока у меня нет связей с его семьей, он интеллигентный умный парень, знает свои права. Вчера мы с ним ели арбуз и пили чай, и еще раз повторю: с ним все в порядке», — сказал в интервью местным СМИ адвокат Эльман Агаев.

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