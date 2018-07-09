И снова девушка с обожженным лицом стала моделью Анара Агакишиева в его уникальном проекте «Before/after».
«После видеоролика Нармин мы стали получать миллиарды писем. Вместе с Нармин мы решили сделать сюрприз Эльвире и создать свадебный образ ее мечты, который она представляла себе с юных лет. В жизни есть свои сложности, нужно уметь принимать их и жить дальше. Сегодня я сделал для этой прекрасной девушки все, что было в моих силах», — написал под своим видеороликом А. Агакишиев в социальной сети Instagram.
Отметим, что в съемке видеоролика приняла активное участие героиня первого тематического сюжета — Нармин.
After the video with Narmin,we got dozens of emails.Therefore,today together with Narmin we decided to make a surprise to Elvira and create a wedding image of her dreams which she was thinking of from the young ages.Life has its own obstacles.We need to accept them and move on.Today I did everything I could for this beautiful woman.Dear @hudabeauty ,finally I had an opportunity to use your super mega ultra perfect powder.It’s incredible light.It covers absolutely everything.Lovely Aida ,thank you for such a wonderful bridal dress @carpediem__atelier Nərminin videosundan sonra milliardlarla məktub almağa başladıq.Və məhs bu gün Nərmin ilə bir yerdə Elvira üçün sürpriz olaraq illərdir xəyalını qurduğu gəlinlik obrazını yaratdıq.Həyatın öz enişli yoxuşlu yolları var.Onları qəbul etməyi və yaşmağa davam etməyi bacarmalıyıq.Bu gün bu gözəl xanım üçün mən əlimdən gələni böyük məmnuniyyətlə etdim.Əziz @hudabeauty ,nəhayət ki,sənin super,mega ultra möhtəşəm pudralarından istifadə etdim.Inanılmaz dərəcədə yüngül və örtücü effektə malikdir.Sevimli Aida,bu qədər gözəl gəlinlik təşkil etdiyin üçün təşəkkürümü bildirirəm @carpediem__atelier После видео ролика Нармин мы стали получать миллиарды писем.И поэтому сегодня вместе с Нармин решили сделать сюрприз Эльвире и создать свадебный образ её мечты,которую она представляла себе с юных лет.В жизне есть свои сложности.Нужно уметь принимать их и жить дальше.Сегодня я сделал для этой прекрасной девушке все, что было в силах.Дорогая @hudabeauty ,наконец-то я воспользовался твоей супер мега ультра восхитительной пудрой.Она невероятно лёгкая и обладает превосходным покрывающим эффектом.Любимая Аида,спасибо за столь великолепное платье @carpediem__atelier @makeupbymario @hudabeauty @maccosmetics @makeupforeverofficial @jeffreestar @anastasiabeverlyhills #azerbaijan #baku #aroundtheworld #news #hudabeauty #anastasiabeverlyhills #makeupartistsworldwide #transformation #makeupfanatic1 #makeup #makeupartist #makeupbyme #mua #vegas_nay #undiscovered_muas #makeuplover #makeupaddict #makeupjunkie #makeupmafia #makeuplook #maccosmetics #norvina #anastasiabrows #makeupforever #makeupart #dressyourface #jeffreestarcosmetics