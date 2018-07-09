Русская община Азербайджана выступила с обращением, в котором осуждает травлю, начатую армянами против российского депутата Дмитрия Савельева из-за посещение освобожденного из под армянской оккупации села Джоджуг Марджанлы.

«К сожалению, в настоящее время некоторые средства массовой информации России в ряде телепрограмм зачастую пользуются услугами политологов и экспертов армянской национальности, выставляющими себя более русскими, чем сами русские и путающими интересы России и русских со своими собственными интересами и интересами своей исторической воинствующей и националистической Родины — Армении.

Что проявилось и во время эфира ток-шоу “Вечер с Владимиром Соловьёвым”, транслировавшемся по телеканалу «Россия-1» 3 июля сего года и, на котором военный эксперт армянского происхождения Семён Багдасарян, в своей манере истерика и пустозвона, обрушился с бранью и угрозами в адрес депутата Государственной Думы Д.Савельева, призывая уничтожить его и исключить из партии ЛДПР за посещение села Джоджуг Марджанлы Джебраильского района Азербайджанской Республики.

Спрашивается, кто вы такой, Семён Багдасарян, чтобы указывать депутату Государственной Думы когда и куда совершать свои поездки ? Или вы забыли, что Россия признаёт территориальную целостность Азербайджана. Что вас так волнует как «россиянина» в посещении Д.Савельевым одного из районов Азербайджанской Республики ?

Почему вас, как «россиянина», не беспокоит совершение госпереворота в Арме нии, в результате которого к руководству Республикой пришли прозападные, проамериканские, агрессивные силы в лице Пашиняна.

Почему вас как «россиянина» не беспокоит наличие в Армении около 2 500 якобы дипломатических сотрудников США и огромное количество проамериканских фондов и других структур.

Почему вас как «россиянина» не беспокоит националистический вектор развития современной Армении, которая давно стала мононациональным, моноэтническим государством.

Почему вас как «россиянина» не беспокоит возрождение и героизация нацизма в современной Армении, в центре столицы которой установлен памятник пособнику нацистской Германии, близкому соратнику Гитлера — Гарегину Нжде, руки которого по локоть в крови советских людей.

Или вы не знаете, что в своей русофобской внутренней политике Армения уже давно стала лидером на постсоветском пространстве, где в русофобском угаре сжигают и топчут государственный флаг Российской Федерации, где практически закрыты все русские школы, а армянским детям запрещено законов учиться в русскоязычных учебных заведениях, что подтверждает официальный источник в МИДе России.

Именно вы Семён — армянин, являетесь предателем российских интересов, именно вы являетесь подстрекателем и призываете к терроризму и уничтожению русского депутата и патриота России — Д.Савельева и должны нести за это ответственность.

Считайте наше заявление, как официальное обращение в адрес Генеральной Прокуратуры Российской Федерации о привлечении вас к ответственности за разжигание межнациональной розни, подстрекательство к террористическому акту, за угрозу жизни депутата Госдумы РФ — Дм.Савельева, организацию травли лидера международного Евразийского движения — Дугина А.Г.», — говорится в обращении.

Minval.az