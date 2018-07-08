Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков, ветер северо-восточный, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, распространенном в воскресенье.

Температура воздуха ночью составит 24-27, днем — 30-35 градусов тепла.

На северных пляжах Абшерона завтра (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды 26-27 градусов, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 27-28 градусов.

В районах Азербайджана завтра будет солнечно, ветер восточный. Температура ночью 21-26, днем 32-37, в горах ночью 13-18, днем 25-30 градуса тепла.

Minval.az