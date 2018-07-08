Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье провел расширенное заседание кабинета министров, посвященного итогам социально-экономического развития республики в первом полугодии 2018 года, сообщает сайт главы государства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье провел расширенное заседание кабинета министров, посвященного итогам социально-экономического развития республики в первом полугодии 2018 года, сообщает сайт главы государства.
Дата: 2018/07/08 12:02
Раздел: Азербайджан, Важно
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