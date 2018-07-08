Коммунальная корпорация «Киевавтодор» по результатам тендера 25 мая сообщила о намерении заключить соглашение с азербайджанской «Алке Иншаат Санайи Ве Тиджарет» на капитальный ремонт дорожного покрытия бульвара Вацлава Гавела в Киеве (на участке от ул. Академика Стражеско до ул. Академика Каблукова) общей стоимостью 86,35 млн грн.

Об этом сообщает «Главком» со ссылкой на систему ProZorro.

Подрядчик должен провести подготовительные работы, разобрать трамвайные пути, демонтировать дорожные плиты, опорные кольца и люки, провести земляные работы.

Кроме этого, планируется установка трамвайных путей, наружного освещения, тротуаров, автобусных остановок.

Гарантийный срок на гранитный бортовой камень — 15 лет, на асфальтобетонное покрытие — 5 лет.

Согласно тендерной документации, ремонтные работы должны продолжаться не более 9 месяцев.

Единственным конкурентом на торгах выступило ООО «Вестевробуд» (Ивано-Франковская область) с ценовым предложением больше на 3 тыс. Грн.

В июне 2017 «Алке Иншаат Санайи Ве Тиджарет» выиграло тендер стоимостью 96300000 грн на капитальный ремонт путепровода на пересечении проспекта Комарова и бульвара Вацлава Гавела в Соломенском районе Киева. Работы должны сдать в мае 2018 года.

«Алке Иншаат Санайи Ве Тиджарет» владеет Бабаев Расим Галибият оглы. Компания работает на рынках Узбекистана, Таджикистана, Украины и Грузии.

Напомним, дороги территориального значения в течение года будут переданы на баланс областей. Об этом во время заседания парламента в мае 2018 года заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

«По просьбе многих Облгосадминистраций мы сейчас готовим изменения в нормативные документы — «тешки» (дороги территориального значения — ред.) В течение года они будут переданы на баланс областей», — сообщил Омелян.

Minval.az