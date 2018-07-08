Заработал новый автобусный маршрут номер 152, который будет курсировать между бакинскими поселками Зиря и Мардакян. Об этом, как сообщает Sputnik Азербайджан, заявил глава отдела по связям с общественностью Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.

Автобус будет отходить от мечети по улице А.Бабаева в поселке Зиря, а конечной остановкой будет поселок Мардакян, улица С.Есенина, 106.

Отмечается, что решение об открытии нового автобусного маршрута было принято на основе обращения муниципалитета Зиря Хазарского района Баку и жителей в БТА.

Представители Отдела организации дорожного движения БТА осмотрели территорию предполагаемого маршрута и предприняли соответствующие меры по определению мест для установления остановок.

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