Министр экономики, сопредседатель азербайджано-российской межправительственной комиссии Шахин Мустафаев принял посла России в Азербайджане Михаила Бочарникова.

Как передает Trend, министр поздравил дипломата с его назначением на должность посла в Азербайджане и подчеркнул, что азербайджано-российские отношения находятся на уровне стратегического сотрудничества, наша страна придает большое значение сотрудничеству с Россией и важную роль в этом процессе играют взаимные визиты глав государств.

В настоящее время в Азербайджане действуют около 760 российских компаний. Министр Мустафаев сказал, что Азербайджан вложил более 1 миллиарда долларов США в российскую экономику, а Россия, в свою очередь, около 4 миллиардов долларов в азербайджанскую экономику. Россия является одним из ключевых торговых партнеров Азербайджана и занимает первое место в экспорте ненефтяной продукции из Азербайджана.

Открытие «Азербайджанского бизнес-центра» в Астрахани стало важным шагом в расширении связей между предпринимателями двух стран.

Министр отметил, что отношения между странами развиваются не только в сфере экономики, а так же в сфере энергетики, сельского хозяйства, торговли, фармакологии, туризма и тд. Существует огромный потенциал для дальнейшего развития отношений и расширения сотрудничества.

Отметив роль азербайджано-российской межправительственной комиссии в расширении двусторонних связей, Шахин Мустафаев напомнил, что 17-е заседание Комиссии запланировано на конец этого года.

Посол Российской Федерации в Азербайджане Михаил Бочарников выразил удовлетворение своим назначением на должность посла в Азербайджане и отметил, что не пожалеет усилий для развития отношений между двумя странами во всех сферах сотрудничества.

Стороны обменялись мнениями о перспективах расширения экономических связей и обсудили некоторые моменты организации «IX Азербайджанско-Российского межрегионального форума», который состоится в Гяндже в сентябре этого года.

Minval.az