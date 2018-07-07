С 1 по 6 июля в Кыргызстане в городе Чолпон-Ата прошел Международный молодежный форум интеллектуалов, в котором приняла участие и азербайджанская делегация.

Нашу страну представляли Сабир Рустамов (глава делегации, возглавляет международный отдел Общественное объединение «Бакинский клуб молодежи», участник проекта Молодой посол Азербайджана, студент Бакинского Государственного Университета, член ИК Клуба молодых экспертов и журналистов Азербайджана и России), Лала Алиева, член правления Союза интернациональной молодежи «Дан», Араз Ахмедов, председатель неправительственной молодежной организации «Социальная интеграция выпускников интернатов» и Сабина Алиева, представитель Союза интернациональной молодежи «Дан».

В этом году Форум был посвящен Году культуры в СНГ. В его работе приняли участие около ста представителей молодежных организаций из государств-участников Содружества Независимых Государств, Грузии и Балтии.

Торжественное открытие форума состоялось в культурном центре «Рух Ордо имени Ч.Айтматова» при участии мэра Иссык-Куля, советника министра культуры, информации и туризма Кыргызской Республики Рускула Бооромбаева.

Сабир Рустамов в своем выступлении отметил, что этот год значим для Азербайджанской Республики и Кыргызской Республики. «100 Лет тому назад на мусульманском Востоке образовалась первая демократическая республика. Азербайджан 28 мая отметил свой юбилей 100 летия АДР. Для Кырзыстана этот года важен тем, что отмечается 90-летие великого писателя всего тюркского мира Чингиза Айтматова».

На секциях Форума молодые интеллектуалы обсудили принципы и механизмы эффективной системы взаимодействия молодежи стран СНГ, познакомились с современными технологиями проектирования и проведения культурных мероприятий, поделились опытом формирования компетенции межкультурного диалога через принятие и сохранение культурных ценностей. Отдельной темой дискуссий стало распространение знаний о культурных ценностях и культурных традициях стран СНГ.

Ведущие специалисты из университетов, научно-исследовательских институтов и вузов стран Содружества провели мастер-классы.

Делегация Азербайджана подготовила видеоролик об Азербайджане, на презентациях участники рассказали о культуре нашей страны, познакомили с архитектурой, историей, фольклором.

Представители азербайджанской делегации побеседовали советником министра культуры, информации и туризма Кыргызской Республики Рыскулом Бооромбаевым, который рассказал, что в августе президент Ильхам Алиев посетит Кыргызстан.

Minval.az