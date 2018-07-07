Активно провоцируя конфликты в соседних государствах, Иран рискует столкнуться с серьезными проблемами в собственной стране

Попытка покушения на главу Исполнительной власти города Гянджа Эльмара Велиева продолжает оставаться в Азербайджане «темой номер один», потеснив даже недавний «блэкаут». Покушавшегося задержали на месте преступления — им оказался Юнис Сафаров, гражданин России. Первоначально было вполне официально заявлено, что это криминально-бытовой инцидент. Оппозиционные СМИ и пользователи соцсетей активно высказывали собственные предположения. Но, пока в социальных сетях активно обсуждали версию, согласно которой, все дело в том, что жители Гянджи были очень недовольны деятельностью своего главы ИВ, появилось совместное заявление Генеральной прокуратуры, Службы государственной безопасности и министерства внутренних дел АР. В нем действия Юниса Сафарова, который и стрелял в главу ИВ Гянджи, признали терактом, где к тому же явно прослеживается «иранский след».

Как теперь указывается в заявлении «силовиков», в 2016 году Сафаров выехал в Иран, семь месяцев прожил в городе Кум, где вместе с гражданином Азербайджана Расимом Асадовым прошел военную подготовку — для участия в боевых действиях в Сирии. Обычно в СМИ описываются сюжеты, как в Сирию отправляются сторонники ИГИЛ. Однако не секрет: в Сирии на стороне Асада воюют и иранские военнослужащие из «Корпуса стражей исламской революции», и боевики проиранской «Хезболлах».

В Сирию, тем не менее, Сафаров не попал и в 2017 году вернулся в Азербайджан. В июне того же года напал на полицейского, отвечавшего за безопасность гянджинского филиала Kapitalbank, чтобы раздобыть оружие. Сафаров ударил охранника по голове, отнял пистолет «Макаров» и скрылся. В январе 2018 года Сафаров уже начал слежку за Эльмаром Велиевым.

Но подозрительного субъекта, по версии правоохранительных органов, «засек» полицейский, Сафаров выстрелил в полицейского, ранил, скрылся с места преступления. Вторую попытку он предпринял уже 3 июля. Следственные органы подчеркивают: конечной целью Сафарова было ни много ни мало создание шариатского государства. План же выглядел так: Сафаров должен был убить несколько чиновников и создать таким образом хаос и панику. Более того, он подготовил видеоролик, в котором обратился к гражданам Азербайджана от имени движения «Мусульманское единство». Перед камерой Сафаров заявлял, что убил человека, оставившего без отца детей лидера движения «Мусульманское единство» Талеха Багирзаде, призывал брать пример с него, убивать «врагов Ислама» и заявил, что власть в Азербайджане должна быть в руках у «исламского единства». Действовал Сафаров не в одиночку: три члена преступной группировки задержаны, розыск остальных ведется.

Агентство АПА уже сообщает со ссылкой на свои источники: Юнис Сафаров женат, у него двое детей – сын и дочь. Его сестра в настоящее время проживает в Греции. Юнис вырос без отца, который много лет назад оставил семью, закончил школу №157 имени Керима Керимова в Москве, где его мать Лейла Сафарова работала библиотекарем, потом, получив юридическое образование, там же преподавал, но был уволен из-за жалоб родителей своих учеников: пропагандировал религиозные взгляды и агрессию. Потом отправился в Иран… Дальнейшее уже известно из совместного заявления силовиков, которое, кроме всего прочего, еще и объясняет, почему Сафаров действовал столь профессионально: напал на одного полицейского, завладел его оружием, ранил другого, успешно скрывался, подобрался к главе ИВ достаточно близко, выстрелил в охранника, затем в мэра…

Появилась и видеозапись Юниса Сафарова, находящегося под арестом: он признает, что стрелял в Велиева, и заверяет, что в полиции его не били.

Может быть, здесь более чем уместен совет подождать суда. Но нет сомнений в другом: в не таком уж давнем прошлом Иран не раз пытался организовывать теракты в нашей стране. Чуть меньше года назад, в сентябре 2017 года, директор Национального контртеррористического центра (НКЦ) США Николас Расмуссен на слушаниях в сенатском комитете по национальной безопасности и делам правительственных учреждений Конгресса США, посвященных террористическим угрозам, заявил, что Иран по-прежнему «предоставляет финансовую помощь и современное оружие террористическим группировкам по всему Ближнему Востоку». «По его словам, «партнеры Ирана из [ливанского шиитского движения] «Хезболлах» в течение последних нескольких лет демонстрировали намерение не дать установиться в регионе стабильности, перебрасывая тысячи своих бойцов в Сирию, чтобы сражаться за режим [президента Башара] Асада, предоставляя оружие террористическим группировкам в Ираке и Йемене, направляя своих боевиков в Азербайджан (выделено нами — Minval.az), Египет, Таиланд, на Кипр и в Перу, чтобы создать условия для осуществления терактов». Годом ранее, в 2016 году, АР сообщало об аресте в Азербайджане иранцев, планировавших теракты против «израильских объектов». Целую сеть иранской агентуры «накрыли» в Азербайджане в 2014 году — их заданием было убийство, по офицеральным данным, «общественных деятелей, являющихся иностранными гражданами» (по мнению экспертов, вероятнее всего, речь идет о выходцах из Южного Азербайджана). У террористов изъяли снайперскую винтовку, три пистолета, патроны, глушители, взрывчатку, детонаторы…

Более того, эксперты напоминают: Иран оказывал и оказывает военную поддержку боевикам-хуситам в Йемене, стране, которая уже несколько лет живет в состоянии перманентной гражданской войны и гуманитарной катастрофы. Точно так же Иран «раскачивал ситуацию» в Бахрейне. В Эр-Рияде испытывают серьезные опасения, что в Тегеране попытаются подогреть страсти и толкнуть на мятеж шиитов Саудовской Аравии — они составляют около 10% населения королевства. До переворота, как в Йемене, здесь дойдет вряд ли, но риск дестабилизации ситуации, в том числе в нефтеносных провинция Саудовской Аравии, существует.

Однако сегодня свою традиционную «игру на обострение» Иран ведет в куда более рискованной для себя ситуации. Напомним: вслед за выходом из ядерной сделки с Тегераном США пообещали «обнулить» экспорт сырой нефти из ИРИ. Пока переговоры идут с Европой, но уже в ближайшее время представители Вашингтона отправятся в Турцию и Китай.

В Иране, похоже, занервничали всерьез. И уже пообещали ответные меры. Иран готов перекрыть Ормузский пролив для транспортировки нефти из стран Персидского залива другим странам, если будет сдерживаться экспорт иранской нефти, пригрозил заместитель начальника ставки Корпуса стражей Исламской революции «Саралла» Исмаил Коусари, передает телеканал «Звезда».

А это, предупреждают аналитики, уже серьезно. Ормузский пролив — это«бутылочное горлышко», которое соединяет Персидский и Оманский заливы, по сути дела единственный морской путь транспортировки нефти из всех стран Персидского залива. Перекрыть его Иран угрожает регулярно. Такой сценарий ВМС ИРИ не раз отрабатывали на учениях. Наконец, во время ирано-иракского конфликта Иран действительно вел «танкерную войну» против стран Персидского Залива, атакуя принадлежавшие им нефтеналивные суда. Танкеры, огромные, неповоротливые, с огнеопасным грузом, представляли собой прямо-таки идеальную мишень. Их обстреливали в основном с быстрых и маневренных иранских артиллерийских катеров. В ответ страны Залива, в том числе Кувейт, обратились за помощью к США. Вскоре их танкеры уже шли по Персидскому Заливу под американскими флагами и защитой ВМС США.

Вот и на сей раз Пентагон заявил, что готов обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе. «США и их партнеры обеспечивают безопасность и стабильность в регионе. Вместе мы готовы обеспечить свободу навигации и коммерческие перевозки в соответствии с международными нормами», — сообщил корреспонденту ТАСС представитель Центрального командования ВС США капитан Билл Урбан. Ирану это ничего хорошего не обещает.

Плюс ко всему в стране уже дает о себе знать и внутренняя нестабильность. Еще недавно в Тегеране бастовали торговцы, напуганные и резким падением курса национальной валюты — риала, и теми мерами, которые правительство ИРИ принимало, чтобы остановить этот процесс. В Иране, напомним, запрещали ввоз из-за рубежа товаров, аналоги которых производятся в самом Иране, вводили фиксированный курс валюты и обещали строго карать «спекулянтов»…Новых протестов вроде бы нет, но аресты продолжаются. Правоохранительные органы Ирана на днях отрапортовали: они задержали «монетного султана», накопившего две тонны золота, Как заявил глава полиции Тегерана Хосейн Рахими, «задержан «монетный султан», который в течение прошлого года собрал две тонны золота и в настоящий момент продавал его, получая огромную прибыль».

Вряд ли, конечно, власти ИРИ всерьез рассчитывают поправить дела на валютном рынке, арестовав местных менял и торговцев золотом и конфисковав их «товар». Скорее тут задача в другом: продемонстрировать «широким массам», что власть борется с «валютными спекулянтами». Но, по мнению экспертов, такие меры только усугубят положение в экономике.

А тем временем на карте ИРИ новые «горячие точки». 30 июня, в городах Абадан и Хорремшехр вспыхнули волнения — причиной послужила нехватка питьевой воды на фоне охватившей регион засухи. В охватившей страну засухе власти ИРИ обвинили Израиль. Глава управления гражданской обороны Ирана Голамреза Джалали на полном серьезе уверял: «Мы сталкиваемся с неоднократными случаями воровства снега и облаков».​ Но участники уличных протестов уверены: проблемы с водоснабжением связаны с неудачной экономической политикой иранского правительства.

Эксперты сегодня весьма осторожно прогнозируют возможные внутрииранские политические последствия волнений, охвативших эту страну. Многие не исключают, что под шумок иранские консерваторы попытаются «оседлать волну» и добиться отставки президента Ирана Хасана Роухани, имеющего репутацию осторожного прагматика. Однако есть риск и куда более опасных процессов: Иран —страна многонациональная. Значительную часть населения этой страны составляют азербайджанцы. А еще туркмены, курды, белуджи, талыши, гилянцы, мазандеранцы…Практически все представители национальных меньшинств Ирана, за вычетом местных армян, лишены элементарных национальных прав. И сказать, что здесь накопилось изрядное количество взрывного материала — ничего не сказать. Другое дело, что распад Ирана, который вряд ли будет бархатным и бескровным, окажется для всего региона нешуточным «геополитическим штормом». Осознание этого факта и понятное нежелание получить очаг нестабильности у границ с миллионами беженцев заставляли и заставляют многих политиков относиться к такому сценарию без особого восторга.

Но теперь, на фоне «игры на обострение», которую ведет ИРИ в отношении своих ближних и дальних соседей, уже нет сомнений: внешне стабильный Иран тоже превращается в серьезный и опасный источник нестабильности для своих ближних и дальних соседей. А это уже заставляет переоценивать многие риски и казавшиеся незыблемыми постулаты.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az