Встреча глав внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана состоится не к концу года, а гораздо раньше. Соответствующая договоренность между сторонами уже достигнута, заявил в пятницу вечером в эфире телеканала «Шант» глава МИД Армении Зограб Манцаканян.

«Для нас очень важно сохранить динамику переговорного процесса по урегулированию карабахского конфликта. Есть договоренность о встрече с министром иностранных дел Азербайджана», — сказал Мнацаканян, подтвердив, что встреча с азербайджанским коллегой состоится в скором времени.

Minval.az