8 июля в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет без осадков. Временами усиливающийся северо-западный ветер днем сменится северо-восточным ветром.

Согласно сообщению Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью на Абшеронском полуострове прогнозируется 23-26, днем 29-34, в Баку ночью ожидается 24-26, днем 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-70%, днем 40-45%.

Завтра на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) временами усиливающийся северо-западный ветер днем сменится северо-восточным. Температура морской воды составит 26-27 градусов тепла.

На южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) временами усиливающийся северо-западный ветер днем сменится на северо-восточный. Температура морской воды составит 27-28 градусов тепла.

В районах Азербайджана осадки не ожидаются. Однако в некоторых северных и западных районах возможны грозы и дожди, утром местами слабый туман. Западный ветер ночью и к утру усилится на отдельных территориях.

Ночью температура воздуха составит 21-26, днем 33-38 градусов тепла, в горах ночью ожидается 13-18, днем 23-28 градусов тепла.

Minval.az