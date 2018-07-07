«Его состояние хорошее, сообщения об отправке на лечение в Израиль – однозначно ложная информация. Вне зависимости от того, где он находится, главное то, что ему хорошо. И все будет еще лучше. Мой брат преданно служил государству. Налицо все его заслуги. Сегодня Гянджа – в числе развитых городов мира. Пусть каждый выполняет свою работу с Аллахом. На Эльмара никто не покушался из-за личного вопроса. Гянджинцы всегда его любили, и сегодня любят его».

Как сообщает Minval.az, об этом в интервью газете «Бизим Йол» заявил главный военный прокурор Азербайджана Ханлар Велиев, комментируя совершенное покушение на его брата – главы ИВ Гянджи Эльмара Велиева. Х.Велиев отметил, что случившееся – дело рук религиозных радикалов.

«Этот человек (имеется в виду совершивший покушение на Э.Велиева – Юнус Сафаров – прим.ред), его мать – армяне, работает в органах спецслужб России. Полученное нами воспитание не позволяет нам никогда никого материть, избивать. Мы — люди, которые с уважением относимся к законам. Наш дед читал весь Коран и переводил его, всегда говорил нам: верьте в Бога, верьте в религию. Еще раз говорю, состояние Эльмара Велиева хорошее. Все что о нем говорят, неправда. Просто есть определенные процедуры, он должен пройти ппоцесс реабилитации», — отметил Х. Велиев.

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