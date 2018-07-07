Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о применении закона «О переименовании некоторых территориальных единиц Агсуинского, Астаринского, Геранбойского, Гейгельского, Хачмазского, Хызынского, Газахского, Губинского, Гусарского, Массалинского, Огузского, Саатлинского, Самухского, Шамкирского и Евлахского районов» от 12 июня 2018 года, сообщается на официальном сайте Главы Государства.

Распоряжением поручено привести нормативно-правовые акты Азербайджана и акты президента Азербайджана в соответствие с вышеуказанным законом.

Согласно принятому 12 июня Милли Меджлисом (парламент) АР закону, должны быть переименованы 25 населенных пунктов в вышеуказанных районах страны:

село Гюрджюван Агсуинского района — в Ханбулаг;

село Агамалыоглу Геранбойского района — в Дюзгышлаг;

село Азизбеков Геранбойского района — в Кехризли;

село Алексеевка Хачмазского района — в Чайкенары;

поселок Мухтадыр Хачмазского района — в Истису;

поселок Шураабад Хызинского района — в Шорабад;

село Ширвановка Гусарского района — в Ширванлы;

село Калиновка Масаллинского района — в Виляш;

село Ханларкенд Саатлинского района — в Набаткенд;

село Гараевкенд Саатлинского района — в Орта Муган;

поселок Гырмызы Самух Самухского района — в Гараагаджлы;

село Гасым Исмаилов Шамкирского района — в Аглавашлы;

село Мухтарийят Шамкирского района — в Гадимгала;

село Гамышовка Астаринского района — в Гамышоба;

поселок Ханлар Гейгельского района — в Агдаг;

село Михайловка Гейгельского района — в Бановшали;

село Красный Хутор Хачмазского района — в Шихлы;

село Чистый Ключ поселка Алтыагач Хызинского района — в Сафбулаг;

село Коммуна Газахского района — в Бала Чайлы;

село Новониколаевка Губинского района — в Чайдюзю;

село Астархановка Огузского района — в Чалдаш;

село Владимировка Огузского района – в Чайговушан;

село Люксембург Самухского района — в Кебяр,

село Али Байрамлы Самухского района – в Сарыгая;

село Буньядабад Евлахского района — в Ени Чобанкяря.

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