Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о применении закона «О переименовании некоторых территориальных единиц Агсуинского, Астаринского, Геранбойского, Гейгельского, Хачмазского, Хызынского, Газахского, Губинского, Гусарского, Массалинского, Огузского, Саатлинского, Самухского, Шамкирского и Евлахского районов» от 12 июня 2018 года, сообщается на официальном сайте Главы Государства.
Распоряжением поручено привести нормативно-правовые акты Азербайджана и акты президента Азербайджана в соответствие с вышеуказанным законом.
Согласно принятому 12 июня Милли Меджлисом (парламент) АР закону, должны быть переименованы 25 населенных пунктов в вышеуказанных районах страны:
село Гюрджюван Агсуинского района — в Ханбулаг;
село Агамалыоглу Геранбойского района — в Дюзгышлаг;
село Азизбеков Геранбойского района — в Кехризли;
село Алексеевка Хачмазского района — в Чайкенары;
поселок Мухтадыр Хачмазского района — в Истису;
поселок Шураабад Хызинского района — в Шорабад;
село Ширвановка Гусарского района — в Ширванлы;
село Калиновка Масаллинского района — в Виляш;
село Ханларкенд Саатлинского района — в Набаткенд;
село Гараевкенд Саатлинского района — в Орта Муган;
поселок Гырмызы Самух Самухского района — в Гараагаджлы;
село Гасым Исмаилов Шамкирского района — в Аглавашлы;
село Мухтарийят Шамкирского района — в Гадимгала;
село Гамышовка Астаринского района — в Гамышоба;
поселок Ханлар Гейгельского района — в Агдаг;
село Михайловка Гейгельского района — в Бановшали;
село Красный Хутор Хачмазского района — в Шихлы;
село Чистый Ключ поселка Алтыагач Хызинского района — в Сафбулаг;
село Коммуна Газахского района — в Бала Чайлы;
село Новониколаевка Губинского района — в Чайдюзю;
село Астархановка Огузского района — в Чалдаш;
село Владимировка Огузского района – в Чайговушан;
село Люксембург Самухского района — в Кебяр,
село Али Байрамлы Самухского района – в Сарыгая;
село Буньядабад Евлахского района — в Ени Чобанкяря.