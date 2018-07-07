Пожар на Ярдымлинском участке Масаллинского регионального центра лесного хозяйства потушен, сообщает пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР).

Ведется работа по устранению дыма, исходящего из тлеющих очагов пожара. Для контроля за территорией сотрудники министерства организовали график дежурств.

Напомним, что 5 июля на труднопроходимом горном участке вокруг Масаллинского регионального центра лесного хозяйства вспыхнул пожар.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники МЧС и министерства экологии и природных ресурсов. К тушению пожара были привлечены пожарные бригады, спецтехника, сотрудники районной Исполнительной власти и местные жители.

Министерство экологии и природных ресурсов призывает граждан быть бдительными, соблюдая правила противопожарной безопасности.

Minval.az