В связи с распространенными в социальных сетях видеокадрами о выбросе сточных вод из прибрежной полосы в поселке Джорат города Сумгайыт прямо в Каспий сотрудники министерства экологии и природных ресурсов прибыли на место, чтоб изучить достоверность информации.

Как сообщили Report в министерстве, при осмотре данной местности было установлено, что действительно сточные воды стекают в Каспий.

Как выяснилось, вода из трубы канализационной системы Управления «Сумгайытский водоканал» стекает прямо в море. По факту был составлен протокол об административном правонарушении в отношении начальника Управления «Сумгайытский водоканал» Дарвина Гусейнова, он оштрафован на сумму 3000 манатов.

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