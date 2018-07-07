Агентство продовольственной безопасности с сегодняшнего дня начинает контроль на ярмарках сельскохозяйственной продукции в Баку и Сумгаите.

Как сообщил АПА заведующий отделом информационного обеспечения и инновационных решений агентства Мансур Пириев, на созданных контрольных участках привезенная на продажу сельскохозяйственная продукция будет проверена на наличие документов происхождения, а в случае необходимости будут проведены и лабораторные исследования. В случае выявления каких-либо нарушений и нареканий к качеству продукции, ее продажа будет сразу приостановлена.

Minval.az