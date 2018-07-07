Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ о дополнительных мерах в связи с усовершенствованием деятельности в сфере организации дорожного движения и обеспечения соблюдения владельцами транспортных средств в Баку правил остановки, стоянки и парковки.

В указе отмечается, что Бакинскому транспортному агентству с целью составления протоколов за административные правонарушения в местах, где запрещена парковка и стоянка, поручено обеспечить установку специальных технических средств, обладающих функцией фото или видео регистрации; совместно с министерством внутренних дел Азербайджана обеспечить интеграцию этих специальных технических средств в центральную информационную систему Главного управления государственной дорожной полиции; в течение одного месяца совместно с министерством финансов Азербайджана разработать порядок использования средств, поступающих от платной парковки транспортных средств, и предоставить президенту Азербайджана.

ООО «BakuBus», находящееся в подчинении Исполнительной власти города Баку, передается в подчинение Бакинского транспортного агентства.

Кабинету министров Азербайджана поручено в течение одного месяца на основе предложений Бакинского транспортного агентства подготовить требования по автобусам и легковым автомобилям такси, их водителям, перевозчикам, осуществляющим деятельность по перевозке пассажиров, центрам обмена транспортом, пунктам остановок для автобусов и местам стоянок для автомобилей такси и проинформировать президента Азербайджана; на основе предложений Бакинского транспортного агентства организовать проведение необходимых мероприятий по выделению земельных участков с целью создания в городе новых наземных и подземных автомобильных стоянок (гаражей), а также охраняемых стоянок и строительству Агентством этих стоянок (гаражей); обеспечить передачу государственного имущества, находящегося на балансе Исполнительной власти города Баку, в баланс Бакинского транспортного агентства; в течение одного месяца с целью обеспечения соблюдения правил остановки, стоянки и парковки владельцев транспортных средств подготовить предложения, связанные с совершенствованием законов Азербайджана, и представить президенту Азербайджана; в течение трех месяцев обеспечить приведение актов президента Азербайджана в соответствие с этим указом и проинформировать главу государства; в течение трех месяцев обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабмина в соответствие с этим указом и проинформировать президента Азербайджана; проконтролировать приведение в соответствие с указом нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и в течение пяти месяцев проинформировать об этом президента Азербайджана; решить другие вопросы, вытекающие из этого указа.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с указом и проинформировать Кабинет министров Азербайджана.

Minval.az