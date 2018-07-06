В Азербайджане приостановлена деятельность лицея «İstek». Образовательное учреждение функционировало в зданиях, где ранее располагались лицеи «Cağ Öğretim», организованные террористическим течением Фетуллаха Гюлена (FETÖ).

Как сообщили в Минобразования Азербайджана, в ведомство обратились учредители лицея с просьбой принять решение о приостановлении его деятельности.

В обращении содержится просьба о продолжении обучения учащихся лицея в других образовательных учреждениях.

Министерство образования Азербайджана на основании обращения создало рабочую группу с целью размещения учащихся и педагогического состава в учебных заведениях страны.

Minval.az