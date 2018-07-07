Агдеринский район, располагающийся на севере нагорно-карабахского региона, был основан в 1930-м году. В 1939–1991-е годы носил название Мардакерт. В 1991 году району возвращено историческое название Агдере.

В октябре 1992 года решением правительства Азербайджана территория Агдеринского района была разделена между тремя районами, не входящими в состав Нагорного Карабаха – Тертерским, Агдамским, Кяльбаджарским.

4 июля 1992 года город Агдере был освобожден от армянских войск Национальной армией Азербайджана. Однако 7 июля 1993 года город, а позже и весь район был оккупирован армянами вновь.

Агдере являлся одним из аграрных центров нагорно-карабахского региона. Основное места в экономике района занимали виноградарство, зерновые культуры, табаководство и животноводство.

Из памятников архитектуры можно назвать знаменитый албанский храм Дженгясар в деревне Вянгьли, Храм Святого Иако в деревне Кёлатах (635 г.), храм Урек в деревне Талыш (XII век), Древний храм в бассейне реки Тертер (ХIII век), башня Хатам Мялик. Все они были разрушены армянскими оккупантами.

Вынужденный переселенец Халиг Бахшалиев рассказал CBC, что когда началась Карабахская война, он оставил учебу и последовал примеру отца и брата и пошел защищать родную землю. «ВС Армении уже оккупировали соседние районы — Лачын, Шушу, Кяльбяджар. Наша деревня Нарышлар находилась на возвышенности и подступиться к нам было сложно. Благодаря храбрости и мужеству агдеринцев, армяне долгое время не могли захватить нашу деревню», — вспоминает он.

Сейчас Агдере находится под армянской оккупацией. Но агдеринцы уверены, что недалек тот день, когда оккупированные 20 % территорий Азербайджана будут освобождены и прежние жители этого края вернутся на свои земли.

Minval.az