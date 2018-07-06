Создан Фонд поддержки азербайджанской диаспоры в подчинении Государственного комитета по работе с диаспорой.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.
Создан Фонд поддержки азербайджанской диаспоры в подчинении Государственного комитета по работе с диаспорой.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.
Дата: 2018/07/06 19:46
Раздел: Азербайджан, Важно
Просмотров:
153
Состоялся очередной выпуск слушателей интенсивных курсов английского языка Военной Академии Вооруженных сил.
Подтверждена позиция России, выступающей за стабильность в регионе, за мирное поэтапное урегулирование нагорно-карабахской проблемы с учетом интересов всех сторон
«По словам близких, сестра Юниса Сафарова в настоящее время проживает в Греции».
Цели и намерения ОЧЭС – развитие регионального сотрудничества стран-членов, создание стабильности и пространства мира, где одна страна не выдвигает претензии в отношении территориальной целостности и природных ресурсов другой
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу утвердил поправки в госбюджете на 2018 год, предусматривающие увеличение доходной и
В перспективе российский газ может стать одним из источников для заполнения Южного газового коридора.
В прибрежной мелководной акватории острова Гум Бакинской бухты Каспийского моря наблюдается массовый падеж рыбы, сообщили в министерстве экологии
«Преступление у здания ИВ Гянджи совершил я. В настоящее время я задержан и следствие продолжается», — заявил он
Совместное заявление генпрокуратуры, СГБ и МВД Азербайджана