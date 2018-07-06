«По словам близких, сестра Юниса Сафарова в настоящее время проживает в Греции».

Обвиняемый в покушении на главу ИВ Гянджи Эльмара Велиева Юнис Сафаров – человек радикального мышления.

Об этом АПА сказали близкие Юниса Сафарова.

По словам близких, среднее образование Ю.Сафаров получил в школе №157 имени Керима Керимова в Москве. Его мать Лейла Сафарова в той же школе работала библиотекаршей.

С детства имеющий склонность к религии и философии Ю.Сафаров по желанию своей матери получил юридическое образование в Москве. Стало известно, что Ю.Сафаров занимался педагогической деятельностью. Около 1 года он преподавал историю в школе №157. Однако он был уволен из-за жалоб родителей учащихся. Родители заявили, что Ю.Сафаров пропагандировал религиозные идеи, провоцировал агрессию среди учеников.

Затем Ю.Сафаров поехал в Иран, чтобы получить религиозное образование, жил и учился там.

Близкие Ю.Сафарова отмечают, что он занимался спортом. Ему был присущ фанатизм.

Юнис женат, у него двое детей – сын и дочь.

По словам близких, он не служил в армии.

В настоящее время мать Юниса Сафарова проживает в Москве. У него была квартира в районе Мякинино. Отец Ю.Сафарова бросил их еще в детстве. Юнис и его сестра выросли на попечении матери.

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