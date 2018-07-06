Армения, положив конец военной оккупации в отношении Азербайджана и построив цивилизованные отношения с соседними странами, также сможет воспользоваться возможностями регионального сотрудничества, и в конечном итоге социально-экономическое положение населения Армении может значительно улучшиться.

Об этом в пятницу сказал глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Гаджиев отметил, что во второй половине 2018 года в соответствие с процедурными правилами и в соответствие с алфавитным порядком Азербайджан будет председательствовать в Организации Черноморского экономического сотрудничества.

«В период своего председательства приоритетом Азербайджана в регионе ОЧЭС станет развитие транспортных узлов. Наряду с этим Азербайджан в период своего председательства будет уделять особое внимание развитию отраслевого сотрудничества в таких сферах, как туризм, сельское хозяйство, связь. В период своего председательства в Азербайджане по указанным темам планируется провести на высоком уровне ряд мероприятий, семинаров и конференций. Также в конце 2018 года Азербайджан будет принимать 39-й совет министров иностранных дел ОЧЭС», — добавил Гаджиев.

Цели и намерения ОЧЭС – развитие регионального сотрудничества стран-членов, создание стабильности и пространства мира, где одна страна не выдвигает претензии в отношении территориальной целостности и природных ресурсов другой.

«Азербайджан поощряет вложение инвестиций, энергетическое партнерство, транспортные артерии, торговлю и туризм и в целом взаимовыгодное сотрудничество для обеспечения среды, где господствуют надежные и добрососедские отношения», — добавил глава пресс-службы МИД.

По его словам, в ближайшее время азербайджанской делегацией в штаб-квартире ОЧЭС будут широко доведены до сведения стран-членов приоритеты Азербайджана в период своего председательства.

«Но мы также должны называть своими именами существующие проблемы. Продолжающаяся военная агрессия Армении в отношении Азербайджана и продолжение оккупации азербайджанских территорий угрожают региональному всестороннему сотрудничеству на пространстве ОЧЭС, тормозят осуществление предстоящих целей и намерений», — отметил Гаджиев.

Minval.az