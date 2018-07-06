Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу утвердил поправки в госбюджете на 2018 год, предусматривающие увеличение доходной и расходной части.

Текст поправок опубликован на сайте главы государства.

Как передает Интерфакс-Азербайджан, поправки предусматривают увеличение доходной части госбюджета на 2 млрд 22 млн манатов или на 10% — до 22 млрд 149 млн манатов. Расходная часть госбюджета увеличена на 2 млрд 53 млн манатов или на 9,8% — до 23 млрд 100 млн манатов.

Дефицит госбюджета составит 951 млн манатов или 1,3% ВВП.

В структуре дополнительных доходов 785 млн манатов будет обеспечено по линии Государственного таможенного комитета, 1 млрд 750 млн манатов — за счет увеличения трансфертов из Государственного нефтяного бюджета, остальное — прочие доходы. При этом, план для Минналогов снижается на 527 млн манатов. Это связано с тем, что по определенным видам налогов со стороны налогоплательщиков были осуществлены ранее авансовые платежи, и в настоящее время возникла необходимость их взаимозачета.

В структуре дополнительных расходов госбюджета 166 млн манатов будет направлено на меры по улучшению обороны и безопасности, 180 млн манатов — на социальные цели. Кроме этого, 963 млн манатов из госбюджета будет выделено на нужды компании SOCAR, 81 млн манатов на докапитализацию ОАО «Азерэнержи», 100 млн манатов — на докапитализацию ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД).

На меры по обеспечению продовольственной безопасности из госбюджета будет направлено дополнительно 98 млн манатов, на улучшение автодорожной инфраструктуры — 39 млн манатов, на улучшение материально-технической базы противопожарной службы МЧС — 20 млн манатов, на развитие туризма — 20 млн манатов, на меры по обустройству в регионах — 21 млн манатов, на разработку нового генплана Баку — 9 млн манатов, на внебюджетные расходы госструктур — 39 млн манатов.

В структуре дополнительных расходов 261 млн манатов будут направлены на финансирование различных проектов и программ в рамках государственных капвложений.

Ранее министр финансов Самир Шарифов заявил, что одним из факторов внесения изменений в госбюджете являются высокие цены на нефть. «Мы рассчитывали наш бюджет исходя из цены на уровне $45 за баррель, тогда как в январе-мае средняя цена на нефть составила $71,5 за баррель. Поэтому мы предлагаем увеличить цену на нефть до $55 за баррель», — сказал С.Шарифов.

По его словам, в результате дополнительные доходы госбюджета по налогу на прибыль составят 500 млн манатов, доходы Госнефтефонда — $5,6 млрд. манатов.

Minval.az