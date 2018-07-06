В прибрежной мелководной акватории острова Гум Бакинской бухты Каспийского моря наблюдается массовый падеж рыбы, сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов.

Для расследования причин произошедшего территория была осмотрена сотрудниками лаборатории «Гидробиологии» Института зоологии НАНА.

Было установлено, что это мальки кефали остроноса. Для выяснения причин падежа рыбы сотрудниками министерства и НАНА были взяты образцы и переданы на анализ.

Результаты проведенного биологического, морфологического и физиологического анализа не выявили в образцах возбудителей инфекционных заболеваний и отравления.

Также провели анализ воды, выяснилось, что причиной падежа рыбы стало уменьшение уровня содержания кислорода в воде — 1.5–4.0 мг/л (норма 6 мг/л).

Отметим, что не оптимальная среда обитания в основном повлияла на более чувствительных мальков.

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