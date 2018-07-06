Совершивший покушение на главу Исполнительной власти города Гянджа Эльмара Велиева Юнис Сафаров прошел боевую подготовку в рядах вооруженных формирований в Сирии. Об этом говорится в совместном заявлении пресс-служб Генпрокуратуры, МВД и Службы Госбезопасности Азербайджана, распространенном в пятницу, 6 июля, информирует Minval.az.

«В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий было установлено, что это преступление, совершенное гражданином России Юнисом Сафаровым, является целенаправленным и запланированным террористическим актом. Ю.Сафаров в 2016 году в течение 8 месяцев проживал в иранском городе Гум, а также «вместе с гражданином Азербайджана Расимом Асадовым прошел боевую подготовку в рядах вооруженных формирований на территории Сирии.

В 2017 году он вернулся в Азербайджан, где в июне этого же года для того, чтобы завладеть оружием, напал на сотрудника полиции, находившегося на посту в гянджинском филиале «Капитал банк». Сафаров нанес сотруднику полиции удары тупым предметом по голове и завладел его служебным оружием — пистолетом Макарова. После этого для того, чтобы убить главу ИВ Гянджи Э.Велиева, Ю.Сафаров стал следить за ним с января 2018 года. Подозрительное поведение Ю.Сафарова привлекло внимание сотрудника полиции и тогда Ю.Сафаров открыл по нему огонь из пистолета и ранил его, а затем скрылся с места происшествия.

3 июля Ю.Сафаров подошел к зданию Исполнительной Власти Гянджи и попытался убить главу города Э.Велиева и находящегося рядом с ним сотрудника полиции. Расследование показало, что целью данного террористического акта было создание в Азербайджане Исламского государства, управляемого законами шариата. Для этого планировалось убить несколько известных госчиновников, вызвать в стране ажиотаж и хаос, и в конечном счете, силовым путем захватить власть.

От имени «Движения единства мусульман» он записал видеообращение и отправил его своим соратникам в заграницу. В случае, если бы Ю.Сафарову удалось совершить теракт в Гяндже, это видеообращение должно было быть распространено в Азербайджане. В своем видеобращении Ю.Сафаров произносит речь: «Я убил человека, который оставил без отца детей Тале Багирзаде. Берите пример с меня. Убивайте врагов ислама. Исламское единство должно взять власть в Азербайджане»», — говорится в сообщении.

Согласно информации, в результате проведенных следственно-оперативных мероприятий, были задержаны еще три человека, участвовавших в организации покушения. Продолжаются меры по выявлению остальных членов преступной группировки.

Minval.az