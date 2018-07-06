7 июля в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет без осадков. Временами будет преобладать сильный северо-западный ветер.

Согласно сообщению Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью на Абшеронском полуострове прогнозируется 23-25, днем 28-33, в Баку ночью ожидается 23-25, днем 29-31 градус тепла.

Атмосферное давление повысится с 751 мм до 759 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-70%, днем 45-55%.

7 июля на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 26-27 градусов тепла, на южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) 27-28 градусов тепла. Усиливающийся северо-западный ветер вызовет высокие волны, по этой причине купаться в море не рекомендуется.

В районах Азербайджана осадки не ожидаются. Однако в некоторых северных и западных районах возможны грозы, дожди, местами ливни, град. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 21-26, днем 35-40 градусов тепла, в горах ночью ожидается 15-20, днем 23-28 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, в связи с повышением скорости северного ветра на Абшеронском полуострове, 7 июля температура будет в пределах климатической нормы, что является положительным фактором для метеочувствительных людей.

Minval.az