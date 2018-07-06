Таможенники Азербайджана пресекли попытку транзита через территорию страны из Ирана в Украину наркотических средств в объеме 260 кг.

Наркотики были обнаружены в грузовом автомобиле Mercedes-Benz Axor с номером 99DM054/99ZA371, которым управлял гражданин Азербайджана Имамверди Агаев, при пересечении ирано-азербайджанской границы на таможенном пункте в Астаре.

При осмотре машины выяснилось, что автомобиль перевозил 800 мешков карбоната натрия (Sodium Karbonat), отправленного иранской компанией Mojtaba Shage Azar украинской компании LLC Lisintra. Рентген-осмотр груза вызвал подозрения в характере груза, после чего было решено провести кинологический осмотр. В ходе осмотра было обнаружено 25 полиэтиленовых пакетов с наркотиками общим весом 260 кг.

Центр судебной экспертизы Минюста определил, что наркотики были произведены кустарным способом. По факту ведется расследование.

Minval.az