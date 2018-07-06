«Планируется встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана».

Об этом московскому корреспонденту АПА сказал российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Игорь Попов.

И. Попов сказал, что сопредседатели по-прежнему затрудняются делать какие-либо публичные заявления по нагорно-карабахскому конфликту: «С учетом деликатности вопроса урегулирования нагорно-карабахского конфликта сопредседатели Минской группы ОБСЕ пока воздерживаются от каких-либо публичных выступлений на эту тему. Соответствующее заявление «тройки» будет сделано по итогам планируемой встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Мы рассчитываем, что сроки ее проведения могут быть обнародованы в ближайшее время».

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