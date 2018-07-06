“У меня просто нет слов. Того, кто стрелял в Эльмара, превратили в Национального героя. Те, кто это делает – армяне, так же как и тот, кто стрелял в Эльмара. По-другому этих людей просто не назовешь. Пуля, которой был сражен Эльмар, была выстрелом в государство. А люди этому радуются”.

Об этом СМИ заявил брат главы Гянджи Эльмара Велиева Шахмар Велиев. Ш.Велиев также недоволен подходом СМИ к данному инциденту:

«Случившееся должно заставить людей задуматься, потому что было покушение на госчиновника. Но некоторые «армяне» по другому оценили это, превратив преступника в героя», — отметил он.

Говоря о состоянии здоровья своего брата Велиев отметил, что тот идет на поправку:

«С ним все хорошо, он идет на поправку, никакая опасность его здоровью уже не угрожает».

При этом Ш. Велиев, отвечая на вопрос, знает ли он, в чем была причина покушения, заявил, что это «ему ничего неизвестно».

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