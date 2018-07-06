Президенты стран Содружества независимых государств приняли участие в съемках нового документального фильма про Астану, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет информации МИК РК.

В фильме своими мнениями о столице Казахстана поделились президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Армении Армен Саркисян, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, президент Молдовы Игорь Додон, президент России Владимир Путин, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и многие другие.

«Принятие такого решения требовало от президента Казахстана большого мужества, решимости и мудрости», — сказал в видеоролике к фильму президент Республики Азербайджан Ильхам Алиев.

«Если это и не чудо, то яркое событие для Казахстана и всего региона», — заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Если сравнить, я не знаю, есть ли еще в мире примеры по строительству и созданию города за столь короткое время», — отмечает президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев.

«Реально, это почти невозможная вещь. Сделать это могут только великие лидеры», — заверяет президент Республики Армения Армен Саркисян.

«Это было очень правильное, мудрое и взвешенное решение, с взглядом на перспективу», — подчеркнул президент Республики Молдова Игорь Додон.

«За последние 20 лет Астана превратилась в одну из красивейших столиц Центральной Азии», — считает президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков.

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