Грузия вдвое увеличила поставки электроэнергии в Азербайджан. В среду из соседнего государства было получено более двух миллионов киловатт-часов электроэнергии для обеспечения регионов страны, оставшихся без электричества из-за аварии.

Как передает Sputnik, об этом говорится в материалах на сайте Коммерческого оператора электроэнергетической системы Грузии (ESCO).

По информации ЕSCO, 1 и 2 июля поставки электроэнергии в Азербайджан не осуществлялись, а 3 и 4 июля в целом они составили более 3,1 миллиона киловатт-часов. Поставки электроэнергии в Азербайджан осуществляются по ЛЭП-330 кВ «Гардабани».

Одновременно во вторник сократился экспорт в Турцию и Армению. Экспорт в Турцию в среду возобновился и составил 1,74 миллиона киловатт-часов.

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