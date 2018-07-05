Азербайджан вошел в число 25 самых безопасных стран мира в 2018 году по версии американского института «Gallup».

Как передает Report со ссылкой официальный сайт института, в опросе приняли участие 148 тысяч человек из 142 стран старше 15 лет, в том числе 1000 человек из Азербайджана.

В частности, их спросили, могут ли они ночью одни прогуляться по городу, довольны ли они работой полицейских и случались ли с ними за последние 12 месяцев нападения или ограбления.

По результатам опроса Азербайджан набрал 85 баллов. Из соседних стран Грузия в списке на 17 месте, Армения — 69, Турция — 72, Россия — 98.

По итогам этого опроса был составлен рейтинг, и возглавил его Сингапур. Второе место поделили между собой Норвегия, Исландия и Финляндия.

В первую десятку вошли в Узбекистан, Гонконг, Швейцария, Индонезия, Дания, Словения, Люксембург, Австрия, Китай и Нидерланды.

Последние места занимают Южный Судан, Афганистан и Венесуэлла.

Minval.az