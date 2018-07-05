В Азербайджане в настоящее время уровень грамотности среди населения достиг ста процентов. Об этом говорится в обращении первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой, адресованном выпускникам групп Sabah.

Отметим, что в Баку прошло торжественное вручение дипломов выпускникам групп Sabah, в 2017-2018 году принявшим 842 одаренных ученика, занимавшихся по усложненной программе. Кстати, это второй выпуск студентов Sabah.

В обращении первого вице-президента, зачитанного первым заместителем Юсуфом Мамедалиевым, говорится, что для слушателей этих групп является особым достижением стать студентом, пополняющим свой багаж знаний в специально созданных условиях. И в дальнейшем эта основа должна сыграть неоценимую роль в их профессиональной деятельности.

«Уверена, что каждый из вас правильно воспользуется этой возможностью и займется желанной для него профессиональной деятельностью. Дорогие друзья, с уверенностью могу сказать, что образование, являясь стратегической и приоритетной сферой, всегда находится в центре внимания государства», — говорится в обращении первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

В свою очередь, говоря о поддержке государства, министр образования Джейхун Байрамов заявил, что в последние годы в области образования достигнуты значительные успехи.

Так, около 3,5 тысяч студентов получают образование за рубежом, построено 3,1 тысячи новых школ, открыты филиалы зарубежных вузов в Азербайджане. Но на этом останавливаться не стоит, подчеркнул министр.

Minval.az