Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса.

Глава государства выразил удовлетворение успешным сотрудничеством между Азербайджаном и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), руководимой генеральным директором Тедросом Адханомом Гебрейесусом.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Всемирная организация здравоохранения всегда поддерживала инициативы и усилия Азербайджана и этот визит Тедроса Адханома Гебрейесуса важен с точки зрения дальнейшего укрепления связей.

Подчеркнув, что здравоохранение — одна из приоритетных сфер в Азербайджане, глава государства сказал, что в последние годы в стране была проделана большая работа в этой сфере, построено много новых больниц и медицинских центров.

Президент Ильхам Алиев с чувством удовлетворения отметил, что сейчас в каждом городе Азербайджана функционируют учреждения, охватывающие все необходимые медицинские услуги, оснащенные самым современным оборудованием. Все эти работы оказали свое положительно влияние на увеличение среднего возраста и сокращение детской смертности. Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в успешном продолжении и впредь сотрудничества со Всемирной организацией здравоохранения.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в первую очередь поздравил главу государства с победой на президентских выборах.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за поздравления.

Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал о работах, проводимых в связи с сотрудничеством между Всемирной организацией здравоохранения и Азербайджаном. Коснувшись реформ, проведенных в Азербайджане в сфере здравоохранения, строительства в стране самых современных медицинских учреждений, гость оценил успехи, достигнутые в этом направлении, как результат большого внимания и заботы Азербайджанского государства и лично Президента Ильхама Алиева о здравоохранении.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения рассказал и о высокой государственной заботе, проявляемой в стране о беженцах и вынужденных переселенцах, сказал, что опыт Азербайджана в этой сфере может быть примером для многих европейских стран.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по перспективам сотрудничества.

Minval.az