Несмотря на понизившиеся градусы на столбике термометра и влажный ветерок, мы, жители столицы, по-прежнему испытываем дискомфорт. Что ни говори, а лето в этом году особенное. Автор заметки задается вопросом: а может быть, у нас просто нервы зашкаливают, не выдерживая напора негатива? Ведь он продолжается, проблемы не заканчиваются. Ну, дали свет, включили мы кондиционеры и вентиляторы, едем в метро, пользуемся лифтами, хотя с учетом последних событий на Мингечавирской ТЭС, все эти блага, похоже, носят статус временных. А вот основная проблема – водная – до сих пор никак не решится. С момента аварии на Мингечавирсой ТЭС прошло уже три дня, но с напором воды дела никак не наладятся.

До сих пор обезвожена часть Хатаинского и Сабаильского районов (пос. Байыл), в частном секторе пос. Говсан, нет воды в Сураханском районе, Бинагадинском, часть Насиминского и Ясамальского районов (ст.м «Элмляр Академиясы» и территория бывш. Сальянских казарм) тоже обезвожена. Кроме того, в социальных сетях в течении вчерашнего дня появлялось множество тематических статусов: нет воды в Набрани, в Ляише, Губа-Хачмазская зона практически обезвожена.

А ведь в ведомстве «Азерсу» уверяли журналистов, что к вечеру 3 июля водоснабжение будет полностью восстановлено. Тем не менее, согласно последней информации, по-прежнему существуют проблемы с насосом в системе водохранилища Огуз-Габала-Баку, и он пока что полностью не исправлен. А потому жители города и окрестностей пока что сидят в безводье. В некоторых местах вышеупомянутых районов воду дают в тестовом (почасовом) режиме. Жители надеются, что в скором времени подача воды будет полностью восстановлена.

Но как показывает многолетняя практика, сообщения «Азерсу» не всегда соответствуют действительности, придется гражданам страны подождать еще пару дней, авось устаканится.

Яна Мадатова

Minval.az