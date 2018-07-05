«Совершивший тяжкое преступление в Гяндже Юнис Сафаров не подвергался пыткам после ареста».

Об этом АПА сказал глава пресс-службы МВД Эхсан Захидов:

«Что касается распространенного в социальной сети фото, после того, как Юнис Сафаров совершил преступление, находившиеся на той территории сотрудники полиции немедленно перешли к действиям по его задержанию. В это время вооруженный преступник оказал полиции сопротивление. В ответ полиция применила силу. Запечатленные на фото травмы были получены в это время. Еще раз отмечу, после задержания Юнис Сафаров пыткам не подвергался».

В социальных сетях распространена фотография задержанного сотрудниками полиции за покушение на главу Исполнительной власти Гянджи Эльмара Велиева Юниса Сафарова. Эти фото подтверждают применение в отношении него пыток.

Распространившие фотографию утверждают, что Ю.Сафарова пытали после его задержания.

Minval.az