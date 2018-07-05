Мигранты из СНГ отправляют на родину 40% доходов. Об этом свидетельствуют данные исследования НАФИ, которое приводит РИА Новости.

Большинство отправителей — семейные мужчины в возрасте от 24 до 40 лет со средним профессиональным образованием.

В России они заняты в сфере строительства, торговли, коммунального хозяйства.

У половины опрошенных есть банковские карты, при этом зарплату многие из них получают наличными.

Так, граждане Таджикистана отправили из России на родину 487 миллионов долларов. По этому показателю среди стран СНГ Таджикистан занимает лишь второе место. На первом — Узбекистан, граждане этой страны за указанный период перевели из России на родину на 726 миллионов долларов.

На третьем месте Кыргызстан – 435 миллионов долларов, на втором Армения – 209 миллионов долларов. Уроженцы Азербайджана прислали в республику — 191 миллион долларов, а мигранты из Украины — 158 миллионов долларов. В Казахстан было осуществлено транзакций на 143 миллиона долларов.

Minval.az